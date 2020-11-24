В Иркутске на скорой помощи внедрили цифровые технологии

В период пандемии нагрузка на скорую помощь существенно выросла, бригады не успевают оперативно отрабатывать вызовы, в том числе неотложные, возникают проблемы с поиском свободных коек в больницах. Депутаты Заксобрания Иркутской области в конце октября заявляли, что у больниц скапливаются очереди из машин скорой помощи, которые привезли пациентов на госпитализацию.

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Иркутская станция скорой медицинской помощи, которая ежедневно отправляет к пациентам в Иркутске и пригороде до 60 бригад, автоматизировала рабочие процессы, снабдив медиков планшетами со специальным программным обеспечением. Оборудование, которое позволило ускорить работу бригад, станции подарили предприниматели, сообщила во вторник пресс-служба правительства Иркутской области.

"Предприниматели, поддержавшие благотворительную акцию, приобрели и передали Иркутской станции скорой медицинской помощи электронное оборудование на сумму около 1 млн рублей. <…> На основе компьютерных планшетов внедрены мобильные автоматизированные рабочие места для бригад скорой медпомощи. Это значительно ускоряет передачу вызовов бригадам, а наличие функции обратной связи с оперативным отделом станции позволяет быстро решать вопросы маршрутизации пациентов", - говорится в сообщении.

Программное обеспечение позволяет быстро принимать и обрабатывать вызовы, запрашивать информацию о наличии свободных коек в больницах, помогает подбирать бригаду и выстраивать удобный маршрут поездки. Два телевизионных монитора позволяют старшему врачу и диспетчерам в режиме реального времени видеть свободные койки, сведения о маршрутизации пациентов и передвижении машин скорой помощи.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в Иркутской области на 24 ноября подтверждено 30 713 случаев заражения, прирост больных за последние сутки составил 270 человек. За время пандемии в регионе выздоровели 26 635 пациентов, умерли 800.

В Иркутской области для жителей старше 65 лет режим самоизоляции продлили по 7 декабря, предприятиям торговли и услуг рекомендовали обеспечивать посетителей защитными масками, работу заведений общепита ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешли на дистанционное обучение. Общественный транспорт проверяют на предмет соблюдения пассажирами масочного режима.