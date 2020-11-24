Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Новосибирской области занят на 83%

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Новосибирской области, где, как ранее отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, наблюдается высокий уровень заболеваемости, заполнен на 83,3%. Свободными остаются около тысячи мест, сообщил журналистам во вторник глава областного Минздрава Константин Хальзов.

В связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали были перепрофилированы областной кардиодиспансер, больница скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила высокий уровень заболеваемости в Новосибирской области.

"В общей сложности порядка тысячи свободных мест у нас сегодня есть. Всего коек 5 966", - сказал министр.

По данным оперативного штаба на утро 24 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 21,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.