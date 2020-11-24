В Приангарье передали в суд дело о кражах металла, в том числе из зоны химзагрязнения

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция Иркутской области направила в суд уголовное дело о краже организованной группой более 600 тонн металла с разных объектов, в том числе с бывшего предприятия "Усольехимпром", территория которого заражена химическими отходами. Об этом во вторник сообщило официальное издание МВД России "МВД Медиа".

"Следствием установлено, что лидером группы являлся 27-летний житель города Усолье-Сибирское, вовлекший в противоправную деятельность 20 человек. Его предполагаемые соучастники разбирали металлоконструкции на территории промышленной площадки бывшего химического комбината и иных объектах, расположенных в Усольском и Заларинском районах. Следователи инкриминируют им совершение краж более 600 тонн металла на сумму, превышающую 7 млн рублей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд", - говорится в сообщении.

Обвиняемые, в частности, разукомплектовывали обесточенные линии электропередачи и демонтировали рельсы с железнодорожных тупиков. Их противоправная деятельность была пресечена в 2019 году. Уголовное дело возбуждено по ст. 158 ("Кража"), ст. 161 ("Грабеж"), ст. 267 ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения") УК РФ. На период расследования дела троих наиболее активных участников группы суд отправил под стражу, двоих - под домашний арест, с остальных была взята подписка о невыезде.