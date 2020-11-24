Власти Кузбасса сообщили о почти плановом количестве автобусов на маршрутах в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Питеравто", которая стала обслуживать большую часть пассажирских маршрутов в Новокузнецке и в первые дни работы не обеспечила выход нужного количества автобусов на линии, поставила на учет новые единицы техники и расширила штат водителей. Это почти позволяет обеспечить минимальный план по фактическому выпуску машин, сообщил на брифинге во вторник министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась с 18 ноября, и в первые дни работы новый перевозчик из-за нехватки машин, водителей и сбоев в работе диспетчерской службы допустил значительные задержки в движении общественного транспорта. Пассажиры, недовольные работой транспортников, собрались во вторник в администрации города. Там между представителями муниципалитета и гражданами возник словесный конфликт, после чего жители в зале стали требовать отставки муниципальных властей. Видеозапись встречи опубликована в социальных сетях и местных СМИ.

"Сегодня седьмой день транспортной реформы. Администрация и перевозчик не снимают с себя ответственности за происходящее и делают все возможное, чтобы внести необходимые коррективы. В последние два дня мы уже имеем практически 100% выпуск [единиц общественного транспорта]. Главным сдерживающим фактором по-прежнему является недостаточное число водителей, чтобы осуществлять работу в полном объеме", - сказал Рубан.

Он отметил, что на начало транспортной реформы компания "Питеравто" имела в штате всего 230 водителей при минимальной потребности около 400 человек. Сейчас их число увеличено до 350, однако этого все еще недостаточно. При этом больше 65% работников "Питеравто" в Новокузнецке - это вахтовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Петрозаводска.

Изменения в работе пассажирского транспорта связаны с проводимой в Новокузнецке транспортной реформой. Летом мэрия выбрала перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям. Большую часть городских маршрутов теперь должна обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными предпринимателями, которые не хотели лишиться прибыльных маршрутов, а их водители отказались сотрудничать с новым пассажирским предприятием. В результате кадры пришлось набирать в других городах и регионах.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.