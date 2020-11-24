Красноярский край планирует создавать агропоселения для привлечения туристов

КРАСНОЯРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют создавать на юге региона агропоселения, где туристы смогут познакомиться с бытом сельских жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Усс в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства".

"До Шушенского [поселок на юге края, является местом проведения международного этнофестиваля] - 500 километров. Наша задача - по пути сделать как минимум три полноценных остановки, где можно продемонстрировать лучшие образцы быта сельских жителей и результатов сельскохозяйственного производства", - сказал Усс, добавив, что регион пока находится в начале развития такой формы туризма.

Шушенский район считается привлекательным для туристов из-за мягкого климата, отсутствия крупных промышленных производств, он знаменит археологическими, историческими, природными и культурными объектами. С 2003 года в Шушенском проводится международный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири", на котором выступали российская певица Пелагея и сербский музыкант и композитор Горан Брегович. Поселок Шушенское находится на юге Красноярского края, он основан в XVIII веке. В 1897-1900 годы здесь отбывал ссылку будущий основатель Советского государства Владимир Ленин. В поселке действует музей-заповедник "Шушенское", первоначально созданный в память о ссылке Ленина.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров - в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.