Проезд в автобусах нового перевозчика в Новокузнецке будет бесплатным до 30 ноября

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Проезд в автобусах компании "Питеравто", которая стала основным перевозчиком в Новокузнецке, будет бесплатным до конца месяца, сообщил во вторник губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале.

Транспортная реформа в Новокузнецке началась с 18 ноября, и в первые дни работы новый перевозчик из-за нехватки машин, водителей и сбоев в работе диспетчерской службы допустил значительные задержки в движении общественного транспорта. Пассажиры, недовольные работой транспортников, собрались во вторник в администрации города, где между представителями муниципалитета и гражданами возник словесный конфликт.

"Старт транспортной реформы в южной столице Кузбасса сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей. Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением. Правительство Кузбасса поддерживает транспортную реформу <…> По итогам переговоров с руководством компании "ПитерАвто" принято решение о том, что до 30 ноября включительно проезд на маршрутах данного перевозчика будет бесплатным для всех жителей Новокузнецка", - написал Цивилев.

По словам главы региона, руководство новой компании-перевозчика "полностью признает свои ошибки и не снимает с себя ответственности за происходящее". Власти Кузбасса, со своей стороны, привлекли к настройке новой транспортной схемы профильные региональные министерства.

Как пояснил на брифинге во вторник министр транспорта Кемеровской области Сергей Рубан, основные сбои в работе "Питеравто" в первые дни реформы связаны с нехваткой автобусов, водителей, а также с ошибками в работе диспетчеров, которые координировали движение автобусов из Санкт-Петербурга. Сейчас управление пассажирскими перевозками осуществляется из Новокузнецка, "Питеравто" поставил на учет дополнительные единицы транспорта и расширил штат водителей до 350 человек, что позволяет обеспечить на маршрутах минимальное необходимое число автобусов. Ранее Рубан говорил, что минимальная потребность в водителях составляет порядка 400 человек. Набор сотрудников продолжается.

О транспортной реформе в городе

Летом мэрия Новокузнецка выбрала перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям. Большую часть городских маршрутов теперь должна обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными предпринимателями, которые не хотели лишиться прибыльных маршрутов, а их водители отказались сотрудничать с новым пассажирским предприятием. В результате кадры пришлось набирать в других городах и регионах. На сегодня больше 65% работников "Питеравто" в Новокузнецке - это вахтовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Петрозаводска.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.