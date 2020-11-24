Турпоток на Таймыр в 2020 году превысил показатели прошлого года

ТАСС, 24 ноября. Туристический поток на Таймыр на севере Красноярского края в 2020 году превысил показатели прошлого года, несмотря на ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель по развитию туризма Агентства развития Норильска Анастасия Король в интервью в онлайн-проекте "Прямая линия гостеприимства".

Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий для устойчивого социально-экономического развития. Агентство выступает координатором проекта создания туристко-рекреационного кластера "Арктический", куда входят территории Норильска, Дудинки и плато Путорана.

"На полуостров Таймыр приехало в 2019 году 4,8 тыс. осознанных туристов, которые купили долгосрочные путевки. В этом году, несмотря на все сложности, уже посетило более 5 тыс. туристов", - сказала Король. Также она отметила, что север региона - Норильск и Таймыр - ежегодно посещают еще около 20 тыс. человек, приезжающих с деловыми целями.

Таймыр привлекает туристов как место этнографического, экологического и экстремального туризма. Приезжающие могут познакомиться с бытом и традициями коренных малочисленных народов Севера, порыбачить в условиях тундры, понаблюдать за северным сиянием и миграцией дикого северного оленя.

Онлайн-проект "Прямая линия гостеприимства" запущен в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с Российским союзом туриндустрии. Гости проекта - губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах и важных лайфхаках, которые помогут организовать интересное путешествие.