Новогодние корпоративы намерены разрешить в Кузбассе из-за спада заболеваемости COVID-19

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют накануне Нового года снять часть ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, чтобы разрешить проведение корпоративных праздников в декабре. Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Сергей Цивилев.

"Мы будем делать дополнительное распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, чтобы можно было проводить корпоративные вечера перед Новым годом, и дополнительное - снять ограничения для наших [горнолыжных] курортов", - сказал Цивилев.

Глава региона не уточнил, на каких условиях можно проводить корпоративные праздники и какие ограничения могут быть по числу присутствующих на них гостей. По его словам, эти и другие изменения в соответствующие распоряжения еще разрабатываются региональными властями совместно с Роспотребнадзором. В частности, планируется также снятие ряда ограничений для горнолыжных курортов Кузбасса, где в новогодние праздники ожидают наплыв туристов.

"К примеру, у нас сейчас запрещена выдача шлемов и очков [в прокатах] на горнолыжных курортах, мы намерены эту меру отменить, потому что это влияет на безопасность катающихся. Совместно с нашим главным санитарным врачом разрабатываем, как нам отменить эту меру, но минимизировать риски развития заболевания. На сегодня наш тренд - снижение ограничительных мер, это возможно в связи с тем, что у нас снижается количество заболевших", - добавил губернатор Кузбасса, отметив, что власти готовы вернуться к ужесточению мер, если эпидемиологическая ситуация станет более напряженной.

По данным регионального оперативного штаба на 25 ноября, в Кузбассе зарегистрирован 19 901 случай заражения коронавирусом, умерли 353 человека, выздоровели 16 214 пациентов, остальные находятся под наблюдением медиков. За последние две недели зафиксировано стабильное высвобождение коечного фонда в ковидных госпиталях и снижение суточного числа заразившихся коронавирусом. Сейчас ежедневно фиксируется порядка 180 новых случаев заболеваемости, тогда как в конце октября это число было чуть менее 200 в сутки.