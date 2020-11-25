Первый в России сельский театр перейдет в собственность Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Драматический театр из таежного поселка Мотыгино в Красноярском крае, первый в России профессиональный сельский театр, перейдет из муниципальной в региональную собственность. Об этом в среду сообщило Министерство культуры региона.

Мотыгинский районный драматический театр начал свою работу 14 декабря 1993 года. В настоящее время это единственный профессиональный муниципальный театр в России, который находится в населенном пункте с населением менее 10 тыс. человек.

"Он стал первым и на долгие годы единственным в России сельским профессиональным театром. В силу такой уникальности Мотыгинский театр хорошо известен в культурной среде страны <...>. Учитывая уникальный статус учреждения, принято решение о переводе Мотыгинского театра из муниципального в краевое ведение", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что культурный потенциал Мотыгинского театра очевидно перерос районный уровень. Статус муниципального бюджетного учреждения сдерживает дальнейшее развитие как творческого коллектива, так и материально-технической базы. Возможности районного бюджета ограничены в финансировании профессионального театра на необходимом уровне.

По данным Минкультуры, включение театра в краевые государственные программы обеспечит поддержку творческого коллектива, гастрольной деятельности, обновление фондов учреждения. Решение согласовано с руководством театра, районной администрацией и одобрено губернатором. Министерство подготовило план мероприятий по приему театра в государственную собственность. Соответствующее предложение будет внесено в Законодательное собрание края.