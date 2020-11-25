В отдельных школах Новосибирской области продлят учебный год

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Учебный год будет продлен в школах Новосибирской области, дети в которых не успеют освоить учебный план полностью. Решение о продлении будет приниматься каждой школой региона самостоятельно, сообщил журналистам в среду министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Осенние каникулы из-за подъема заболеваемости в области длились три недели. После каникул обучение в школах Новосибирской области началось 16 ноября в смешанном формате. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - дистанционно. Всего на удаленке находятся 40% учеников. Ранее Федорчук сообщал, что власти рассматривают возможность увеличения срока новогодних каникул при ухудшении эпидситуации.
"Что касается продления учебного года, во многом это будет зависеть от тех учебных планов, которые школы ведут у себя. Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах, я уже это знаю, поэтому заявляю официально, он будет продлен", - сказал Федорчук, не уточнив количества образовательных организаций.
Он также добавил, что власти рассчитывают возможность очного обучения школьников с начала третьей четверти с соблюдением мер, установленных Роспотребнадзором. Сейчас в школах Новосибирской области 196 заболевших COVID-19, из них 90 детей и 106 взрослых. На карантин закрыты классы в двух школах Новосибирской области. Как сообщал Федорчук ранее, в вузах региона около 98% студентов перешли на дистанционный формат учебы и порядка тысячи посещают занятия очно из-за прохождения практики.
По данным оперативного штаба на утро 25 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 21,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.