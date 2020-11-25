В отдельных школах Новосибирской области продлят учебный год

Осенние каникулы из-за подъема заболеваемости в области длились три недели. После каникул обучение в школах Новосибирской области началось 16 ноября в смешанном формате. Ученики первых-пятых и одиннадцатых классов учатся очно, остальные классы и малокомплектные школы - дистанционно. Всего на удаленке находятся 40% учеников. Ранее Федорчук сообщал, что власти рассматривают возможность увеличения срока новогодних каникул при ухудшении эпидситуации.

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Учебный год будет продлен в школах Новосибирской области, дети в которых не успеют освоить учебный план полностью. Решение о продлении будет приниматься каждой школой региона самостоятельно, сообщил журналистам в среду министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"Что касается продления учебного года, во многом это будет зависеть от тех учебных планов, которые школы ведут у себя. Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы. Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах, я уже это знаю, поэтому заявляю официально, он будет продлен", - сказал Федорчук, не уточнив количества образовательных организаций.

Он также добавил, что власти рассчитывают возможность очного обучения школьников с начала третьей четверти с соблюдением мер, установленных Роспотребнадзором. Сейчас в школах Новосибирской области 196 заболевших COVID-19, из них 90 детей и 106 взрослых. На карантин закрыты классы в двух школах Новосибирской области. Как сообщал Федорчук ранее, в вузах региона около 98% студентов перешли на дистанционный формат учебы и порядка тысячи посещают занятия очно из-за прохождения практики.

По данным оперативного штаба на утро 25 ноября, в Новосибирской области зарегистрировано более 21,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе суточный рост числа заразившихся превышает 100. Режим повышенной готовности в области продлен до конца года. С 16 ноября прекратили работу фудкорты и кинотеатры, расположенные в торговых центрах, также в регионе запрещена работа общепита и ночных клубов с 24:00 до 08:00, кроме кафе в аэропортах, вокзалах и гостиницах.