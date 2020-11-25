Ученики сгоревшей школы в Иркутской области будут учиться в соседнем селе

ТАСС, 25 ноября. Школьников, которые учились в сгоревшей в среду школе в поселке Большое Голоустное на берегу Байкала, будут доставлять на занятия в соседнее село, сообщил глава Иркутского района Леонид Фролов в Instagram.

"В школе обучаются 72 ребенка. Их временно будут возить в школу Малого Голоустного.

<...> Приложу все усилия для скорейшего строительства новой школы в поселке. К сожалению, этот процесс непростой, так как Большое Голоустное находится на территории национального парка", - говорится в сообщении.

Деревянная школа 1962 года постройки, единственная в селе, загорелась утром в среду. Пожар потушили на площади 700 кв. метров, пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.

Поселок Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска на берегу озера Байкал, которое внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В поселке живут около 600 человек.