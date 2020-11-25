Замглавы томской госкомпании подозревают в мошенничестве при ремонте дорог

ТОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Томской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении замглавы госпредприятия "Областное дорожное ремонтно-строительное управление", ответственного за ремонт дорог в Томской области, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора Государственного унитарного предприятия Томской области "Областное дорожное ремонтно-строительное управление" (ГУП ТО "Областное ДРСУ"), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый с января по июнь 2020 года, отвечая за ремонт дорог национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", и, в частности дороги Первомайское - Белый Яр на востоке Томской области, подготовил отчетную документацию с недостоверными сведениями - на части ремонтируемой дороги было уложено гораздо меньше щебеночно-песчаной смеси, чем предусмотрено сметой. Дорогу, не соответствующую нормативным требованиям, приняли в эксплуатацию, средства за ремонт были выплачены в полном объеме. Таким образом, были похищены выделенные из областного бюджета 5 млн рублей.

"В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски на рабочем месте, учреждениях осуществляющих строительный контроль и по месту проживания подозреваемого. Выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - отмечается в сообщении.