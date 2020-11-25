Омская область в 2020 году перевыполнит план по установке фельдшерско-акушерских пунктов

ОМСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области благодаря экономии на торгах перевыполнят почти на 50% план по установке фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Как сообщила в среду пресс-служба областного правительства, вместо 13 ФАПов в омских поселениях будет установлено 19 медицинских комплексов.

"Изначально в 2020 году была запланирована установка 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. <…> В ходе возведения плановых фельдшерско-акушерских пунктов образовалась экономия областных средств. На сэкономленные деньги было принято решение приобрести и установить еще шесть ФАПов", - сообщила пресс-служба.

В правительстве отметили, что два пункта установлены по нацпроекту "Здравоохранение", все остальные ФАПы возводятся за счет регионального бюджета по программе "Развитие здравоохранения Омской области". Большая часть комплексов уже смонтированы и приняты комиссией, последний пункт - в селе Андреевка Саргатского района - будет принят в первых числах декабря.

Каждый ФАП представляет собой мобильную конструкцию контейнерного типа с входной группой и пандусом. Здесь расположены кабинет приема, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещения для посетителей и персонала, санузел. Набор медицинского оборудования позволяет качественно проводить первичную диагностику, диспансеризацию взрослого и детского населения, выявлять заболевания, оказывать первую доврачебную помощь и проводить стандартные медицинские процедуры.

Проблема обеспечения населения удаленных деревень медицинской помощью актуальна для Омской области, особенно для северной таежной части. Дороги к таким поселениям зачастую непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в результате жители могут получить помощь только в ФАПах, а в экстренных случаях - при помощи санавиации. Всего в омских деревнях расположено более 820 фельдшерско-акушерских пунктов.