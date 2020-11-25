Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в среду в одноэтажном жилом доме в городе Барабинске Новосибирской области, женщина и двое детей госпитализированы, еще одна женщина пожилого возраста погибла, говорится в сообщении пресс-службы областного ГУ МЧС.

"Бригадой медиков мать и двое детей были госпитализированы в Барабинскую районную больницу. Звеном газодымозащитной службы в комнате горящей квартиры была обнаружена погибшая. Ей оказалась хозяйка квартиры 1949 г. р., инвалид, которая самостоятельно не могла передвигаться", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в четырехквартирном одноэтажном жилом доме. До прибытия спасателей из горящего дома при помощи местного жителя смогли эвакуироваться женщина и трое ее детей в возрасте семи месяцев, шести и десяти лет. Пожар удалось полностью ликвидировать в 05:30 местного времени. Общая площадь пожара составила 74 квадратных метра. В пресс-службе уточнили, что огнем была уничтожена веранда, повреждены стены, мебель и домашние вещи в одной из квартир, остальные квартиры пострадали в меньшей степени.

Барабинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара. Уголовно-процессуальную проверку проводят дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Барабинскому и Здвинскому районам регионального ГУ МЧС России.