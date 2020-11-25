Детский центр в Новосибирска, на который поступали жалобы, работал без лицензии

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних проводят проверку детского центра языкового развития и творчества в Новосибирске, где, по информации СМИ, воспитательница тушила спички о руки детей. Выявлено, что у учреждения нет лицензии на образовательную деятельность, пока оно продолжает работу до решения суда, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Ранее сайт НГС.Новости со ссылкой на жительницу Новосибирска опубликовал информацию о том, что воспитатель центра "Чеширский Кот" издевалась над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Мать обратилась в полицию и в инспекцию по делам несовершеннолетних. В публикации приведены заявления педагога и директора центра о том, что конфликт выдуман. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Основной вид деятельности учреждения согласно ЕГРЮЛ - дополнительное образование детей и взрослых. Лицензии на образовательную деятельность у центра нет, - сообщили в пресс-службе, добавив, что по факту учреждение занимается присмотром и уходом за детьми. - [Такая деятельность] не лицензируется. Учреждение работает".

В пресс-службе добавили, что решение о приостановке деятельности центра будет принимать суд по иску прокуратуры после окончания проверки.

Как уточняется на сайте министерства, проверка выявила также "нарушения условий пребывания детей, в организации питания и кадровом обеспечении учреждения". В прокуратуре ТАСС подтвердили проведение проверки, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Глава Минобразования региона Сергей Федорчук сообщил журналистам, что министерство держит ситуацию на контроле. "Мы тоже еще окончательных выводов не сделали, потому что сейчас идет следствие", - сказал Федорчук.