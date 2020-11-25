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Прокуратура проверит сообщения о нарушениях при отключении от тепла домов в Новосибирске

Авария на теплотрассе произошла в правобережной части города

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области проверит сообщения местных СМИ о нарушении жилищных прав жителей Новосибирска в связи с отключениями более 70 домов от тепла. Об этом в среду сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура организовала проверку публикаций СМИ о нарушении жилищных прав жителей Новосибирска в связи с отключением свыше 70 домов от источников теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в среду из-за аварии на теплотрассе от отопления и горячей воды отключили 69 жилых многоквартирных домов и четырех социальных объекта. Авария произошла в правобережной части Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании", проводятся ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить в среду к 17:00 местного времени (13:00 мск), после чего горячее водоснабжение в домах будет восстановлено.

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