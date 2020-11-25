Тарифы на отопление в Барнауле с июля 2021 года снизят на 5,4%

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов приняло решение о снижении с 1 июля 2021 года тарифов на услуги теплоснабжения в региональном центре - Барнауле. Жители города, которых обеспечивает теплом крупнейший поставщик "Барнаульская генерация" будут платить на 5,4% меньше - 1882,47 рублей, сообщается в решении профильного управления, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщили ТАСС в мэрии города с почти 700-тысячным населением, "Барнаульская генерация", входящая в Сибирскую генерирующую компанию (СГК) обеспечивает теплом 98% горожан.

Из документа следует, что стоимость гигакалории с 1 января по 30 июня 2021 года будет равняться 1 991,52 рублям, а уже с 1 июля и до конца следующего года - 1 882,47 рублям. То есть снижение произойдет на 5,4%, или на 109,05 рублей. Снизятся тарифы и у других теплоснабжающих организаций города - всего в списке их 14.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Алтайского филиала СГК, в компании такое решение верным не считают. Снижение предельного уровня цены на тепло, установленное регулятором, вызвано применением в расчетах макроэкономических показателей - индексов потребительских цен, цен производителей, ключевой ставки Банка России. По прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2020 году ожидается снижение цен на продукцию топливно-энергетического комплекса страны. В СГК отмечают, что сейчас сложно сказать, оправдается ли прогноз, но уже в этом году цены на металл, а значит и трубы для теплотрасс, увеличились на 25%.

"Применение индексов при определении предельной цены на тепловую энергию входит в противоречие с принципами установления стоимости тепла для конечных потребителей, закрепленными в договоренностях между компанией и Барнаулом. Эти договоренности по формированию цены на тепло в течение 10 лет стали основой для принятия и выполнения нашего инвестплана. За два года мы вложили в тепловые сети Барнаула 2,5 млрд рублей, планируем, как и было оговорено, вложить еще 5,5 млрд. Мы не считаем, что было бы правильным сокращать вложения в тепловые сети Барнаула, их надо увеличивать", - подчеркнули в компании.

В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, аварии на сетях - не редкость, износ водо- и теплосетей в регионе составляет 50-70%. Барнаул стал вторым после Рубцовска городом Алтайского края, перешедшим при расчете цены за тепло на так называемую ценовую зону теплоснабжения. Метод предполагает формирование цены на тепло на долгосрочный период. Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, после чего устанавливается верхнее значение тарифа.