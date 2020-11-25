В Иркутской области планируют создать сеть приютов для бездомных животных

Вопрос создания государственных приютов власти подняли в связи с большим количеством бездомных животных на улицах, а также ситуацией вокруг частного иркутского приюта "Пять звезд", где выявлены факты жестокого обращения с животными.

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Сеть приютов для бездомных животных, в которую войдут государственные и частный некоммерческий приют, планируют создать в Иркутской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Концепцию развития в Иркутской области сети приютов для животных без владельцев представят в правительстве региона в декабре. <…> Концепция подразумевает объединенный подход, как государственный, так и с привлечением некоммерческих организаций. Предполагается создание трех госприютов в Братске, Тулунском и Иркутском районах. Также планируется организовать пилотный проект с участием некоммерческой организации в Усть-Куте. Поддержка такой сети приютов будет осуществляться через гранты", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в начале ноября общественный инспектор в области обращения с животными межрегионального управления Росприроднадзора Елена Прадчук выявила нарушения в приюте "Пять звезд", расположенном в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Собаки содержались в вольерах размером не более 2 кв. м, при этом в одном вольере было до восьми взрослых особей или до 20 щенков. Собак обнаружили в крайней степени истощения и обезвоживания, у 80% из них были заметны признаки чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. В клетках не было еды и воды, а вместе с живыми собаками в них находились трупы животных. 8 ноября иркутские зоозащитники вывезли из приюта более 170 собак и кошек.

По их информации, компания "Пять звезд", которой принадлежит приют, является исполнителем госконтрактов по отлову бездомных животных в 25 муниципалитетах области.

Служба ветеринарии Иркутской области по согласованию с прокуратурой начала внеплановую проверку приюта. Выявлены нарушения правил содержания животных, ненадлежащее оказание им лечебной помощи, отсутствие необходимых условий для проведения учета бездомных собак и кошек. Проверка продлится до 2 декабря, по ее итогам материалы будут переданы в прокуратуру.