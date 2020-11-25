В большинстве домов в Новосибирске восстановили отопление после аварии

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК) закончили ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в правобережной части города, где в среду утром произошла авария. Отопление и горячее водоснабжение восстановлено в большинстве из 69 жилых домов и четырех социальных объектов, сообщили в пресс-службе филиала.

"Бригада завершила ремонт на теплотрассе по улице Выборной в 16 часов - на час раньше, чем планировала. Большая часть домов уже получила тепло", - говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла в среду утром в правобережной части Новосибирска. Из-за дефекта на трубопроводе без горячей воды и отопления остались 69 многоквартирных домов и четыре социальных объекта, среди которых школа и детский сад. По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирске температура воздуха опустилась до семи градусов мороза. В связи с отключением домов от источников отопления прокуратура Новосибирской области организовала проверку.

Число отключений на теплосетях Новосибирска выросло с начала 2020 года на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением числа мелких дефектов.