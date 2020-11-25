Экс-сотрудницу прокуратуры Новосибирской области арестовали до 13 января

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 13 января бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину, которую ранее задержали по подозрению в превышении полномочий, говорится в сообщении на сайте суда.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец и бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина задержаны по по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 25 ноября в отношении обвиняемой Авериной А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 января 2021 года", - говорится в сообщении.

По информации источника, задержание Ференца связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом. Против него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник пояснял, что Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры. Он руководил ООО "Канон", с помощью которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур. В октябре 2018 года по данным фактам была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин, руководитель прокуратуры региона Владимир Фалилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Денис Ференец, 40 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Яровой был привлечен к уголовной ответственности летом текущего года по факту получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего.