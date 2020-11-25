В Красноярске отменили массовые новогодние мероприятия из-за пандемии

"В Красноярске в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой решено отказаться от проведения общегородских и районных массовых новогодних мероприятий. Соответствующее решение было принято на рабочем совещании, которое провел сегодня мэр Сергей Еремин", - сообщили в мэрии.

КРАСНОЯРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Городские и районные новогодние массовые мероприятия в Красноярске из-за пандемии коронавируса решено не проводить. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города.

Глава города сообщил, что необходимо обеспечить соблюдение мер безопасности, но при этом создать в городе праздничную атмосферу для новогоднего настроения красноярцев. Праздничные площадки в городе начнут открываться с 19 декабря, однако массовых гуляний не планируется.

"В данном случае мы руководствуемся прежде всего необходимостью обеспечения безопасности красноярцев. К примеру, в прошлом году на открытии нашей главной елки собралось около 12 тыс. человек, а в целом на мероприятиях было в разы больше. Мы не можем позволить себе собирать такое количество людей в одном месте, учитывая столь напряженную обстановку. Поэтому в текущем году от торжественных открытий с концертами, развлекательной программой лучше воздержаться. Но при этом елки, ледовые городки по мере готовности будут открываться для того, чтобы горожане могли там проводить время - конечно же, при условии обязательного соблюдения всех мер профилактики", - процитировали в пресс-службе Еремина.

По данным на 25 ноября, в Красноярском крае зарегистрировано около 34,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 27 тыс. человек выздоровели. 1 тыс. умерли.