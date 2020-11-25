В Новосибирске достроили проблемный дом на 340 квартир

НОВОСИБИРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство крупного многоквартирного дома на улице Герцена в Новосибирске, возобновления которого дольщики ждали три года, завершено. До конца года жильцы смогут получить ключи от квартир, сообщает в среду пресс-служба мэрии Новосибирска.

В начале сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам в Новосибирске, что федеральные власти выделят дополнительные средства для завершения строительства четырех проблемных домов в городе. На эти цели из федерального бюджета было выделено 1 млрд рублей. Всего в 2020 году планируется сдать шесть проблемных домов, два из них уже введены в эксплуатацию. Дом на улице Герцена, рассчитанный на 340 квартир, станет третьим.

"Дом на улице Герцена, 1/1, корпус 2 начинал строить СМУ-3, в 2016 году он был признан долгостроем и попал в перечень проблемных. С марта 2019 года строительство ведет подрядчик ООО "Промстрой". Сейчас работы на объекте завершены", - сообщает пресс-служба.

Мэрия Новосибирска до конца планирует подключить дом к электросетям. На эти цели требуется порядка 3 млн рублей. "Мы берем на себя обязательства проработать вопрос с правительством Новосибирской области, чтобы ЖСК получил субсидии на техническое присоединение и ввел дом в эксплуатацию до Нового года. Физически все работы на объекте выполнены, специалисты подразделений мэрии все проверили, претензий нет. В следующем году мы ожидаем получения субсидии на благоустройство территории", - приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локтя.

Строительство дома на улице Герцена было прервано в 2016 году, когда из 16 этажей были возведены только три. Тогда же дом попал в перечень проблемных. В 2018 году дольщиками долгостроя был создан ЖСК "Прибрежный", а в марте 2019 года работы по возведению дома возобновились.

В середине 2019 года число жителей Новосибирской области, включенных в официальный реестр дольщиков, превысило 2 тысячи. На сегодня в городе числится 58 проблемных объектов.