В Новосибирске разрабатывают систему всеобъемлющего экомониторинга

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Система всеобъемлющего экологического мониторинга разрабатывается в настоящее время в Новосибирске, ученые предложат природопользователям в Арктике внедрить ее в итоговом отчете Большой норильской экспедиции. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрей Юрченко.

"Система наблюдения за сооружениями, особо опасными техническими объектами обязательно должна быть, и быть всеобъемлющей, нельзя упустить ни один объект, представляющий опасность экологии и жизни людей. <…> Технологии для этого есть, хотя что-то придется дорабатывать и совершенствовать. Мониторинг должен включать как наблюдение, так и дополнительный анализ рисков на основе компьютерного прогнозирования и привлечения экспертов", - сказал Юрченко.

По его словам, система будет получать информацию из наземных и космических источников. Пока это разрозненные системы, но ученые рассчитывают создать интегрированную систему мониторинга, которая будет использовать часть наземных датчиков для подтверждения или уточнения данных, полученных со спутников, а наблюдение из космоса позволяет следить и за обстановкой в целом.

"Скажу осторожно - мы готовы взяться за работу в этом направлении, дополнительно потребуется участие ряда специализированных институтов, таких как Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук", - добавил Юрченко, отвечая на вопрос, готов ли ФИЦ ИВТ взять на себя роль центра экологического мониторинга промышленности в Арктике.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.