Алтайские власти объяснили создание ковидного госпиталя в Барнауле в здании без капремонта

В среду в интернете было распространено видео из горбольницы №3 Барнаула, снятое одним из пациентов. На видеозаписи видно, что на стенах в палате нет штукатурки, облезла краска, видны перекрытия.

БАРНАУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Здание городской больницы номер 3 в Барнауле, где пациентов с коронавирусом размещают в палатах без штукатурки, экстренно приспособили под ковидный госпиталь и закроют одним из первых, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава региона.

"В связи с острой необходимостью мест для пациентов с коронавирусной инфекцией здание больницы было приспособлено под ковидный госпиталь. В дальнейшем оно не будет эксплуатироваться - анализ технического состояния говорит о нецелесообразности капремонта. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации данный госпиталь будет один из первых выведен из перечня ковидных госпиталей", - сказали в региональном Минздраве.

По словам представителя краевого министерства, здание больницы не работало до пандемии, так находится в удручающем состоянии, но резкий рост заболеваемости коронавирусом вынудил вновь временно задействовать этот корпус. В настоящий момент в крае заполненность госпиталей 67%, это позволяет постепенно выводить площадки, ранее отведенные под ковидные объекты. После того как из здания горбольницы №3 выпишут всех пациентов, его закроют, новых больных класть туда не будут.

По данным оперштаба края, за прошедшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных - 25 001 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.