В Хакасии ввели новые ограничения для работы кафе в крупных городах

Ранее в Хакасии фиксировался повышенный рост заболеваемости COVID-19. В регионе работал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который провел серию рабочих совещаний по организации работ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В республике, по поручению президента России Владимира Путина, Минобороны РФ развернуло мобильный госпиталь.

ТАСС, 25 ноября. Заведения общепита в Абакане, Черногорске и Саяногорске в Хакасии будут работать до 22:00 часов местного времени (18:00 мск), а не до 23:00 часов (19:00 мск), как было установлено ранее. Такие ограничения были введены региональным оперштабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице во " ВКонтакте ".

"Оперштабом принято решение: организациям, оказывающим услуги общественного питания в Абакане, Черногорске и Саяногорске, ограничить время работы еще на час, установить его в период с 22:00 до 06:00, а также по-прежнему необходимо ограничить количество посетителей, находящихся в зале, до 50% от числа заявленных в паспорте готовности", - сообщил Коновалов.

Также глава региона сообщил, что пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, получили более 1,8 тыс. комплектов лекарств. "С учетом уже запланированных поставок препаратов и заключенных договоров стационары республики обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения пациентов с COVID-19 до февраля 2021 включительно. Также сейчас Минздравом совместно с поставщиком прорабатывается вопрос по ускорению поставок препаратов-антикоагулянтов, их запас имеется, но не на такой длительных срок, как по другим", - отметил Коновалов.

С начала пандемии в республике зафиксировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 7,8 тыс. пациентов вылечились, 103 человека умерли.