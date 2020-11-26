"Омсктрансмаш" сертифицировал версию транспортера-амфибии для спасательных работ

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") сертифицировал гражданскую версию транспортера-амфибии ПТС-4 "Ковчег", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе предприятия. Машина, которая может использоваться для выполнения поисково-спасательных работ, стала доступна для заказчиков гражданской продукции.

"Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех") сертифицировал транспортер плавающий гусеничный поисково-спасательный ПТС-ПС (ARK). Теперь эта машина доступна заказчикам гражданской продукции", - сообщили в пресс-службе.

По словам генерального конструктора "Омсктрансмаша" Андрея Сабаева, при разработке гражданской версии транспорта основной задачей было сохранить все основные характеристики машины и сделать ее применение доступным для гражданских целей. "Специалисты "Омсктрансмаша" с этой задачей справились, и теперь мы готовы представить на рынок надежную машину с широким спектром возможностей", - цитирует пресс-служба Сабаева.

О "Ковчеге"

Опытный образец гражданской версии был представлен в 2017 году на международном салоне "Комплексная безопасность - 2017", где омское предприятие за ее разработку заняло первое место. ПТС-ПС создан в рамках диверсификации как аналог ПТС-4. Его основная задача - выполнение поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, при устранении последствий наводнений и пожаров. Универсальность конструкции позволяет машине с легкостью перемещаться по земле и воде, эвакуировать людей, перевозить машины и различные грузы.

В "Омсктрансмаше" ТАСС добавили, что транспортер можно использовать как базовое шасси для установки специального оборудования под требования заказчика. Машина способна развивать скорость не менее 55 км/ч по суше и не менее 14 км/ч на воде. Запас топлива позволяет транспортеру проехать около 480 километров и иметь запас хода до девяти часов при движении на воде. Транспортировка грузов водой возможна при скорости течения до 3 м/с и при волнении до трех баллов при установленном морском оборудовании.

В советские и постсоветские годы завод "Омсктрансмаш" был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" здесь вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В линейке спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы ТОС-1, плавающий гусеничный транспортер ПТС-4, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы и мостоукладчики, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, асфальтоходные гусеницы и другая техника.