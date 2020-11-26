Поставки новых автобусов в Новокузнецк отсрочены из-за пандемии

Транспортная реформа в Новокузнецке началась 18 ноября. В первые дни работы новый перевозчик из-за нехватки машин, водителей и сбоев в работе диспетчерской службы допустил значительные задержки в движении общественного транспорта, что вызвало недовольство у горожан. Во вторник, 24 ноября, Цивилев сообщил, что проезд в автобусах "Питеравто" будет бесплатным до конца месяца, чтобы компенсировать неудобство для жителей города.

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Новый перевозчик "Питеравто" в Новокузнецке, который стал обслуживать большую часть городских маршрутов, не смог получить в срок из-за пандемии коронавируса необходимые для работы автобусы. Производители транспортных средств должны обеспечить их поставку в течение трех недель, сообщил журналистам в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"На сегодняшний момент, если подводим итоги по "Питеравто", у них должно быть 280 автобусов, сегодня пришло 229. Еще 51 автобус в течение двух-трех недель гарантированно подойдет. Небольшая задержка с автобусами возникла по причине того, что все-таки COVID-19 отразился на наших заводах, которые поставляют автобусы", - сказал Цивилев.

Он добавил, что утром 26 ноября "Питеравто" вывел на маршруты в Новокузнецке 95% он необходимого числа автобусов. Они движутся по новым маршрутам, с которыми пока недостаточно хорошо знакомы пассажиры.

"В автобусах не хватает информации, поэтому договорились, что будет и внутри автобусов бегущая строка, не хватает информации на остановках от маршрутов и в интернете, поэтому дал поручение быстро это все отработать, чтобы информированность о маршрутах у населения была максимальной", - отметил глава региона.

Основной задачей созданного в городе оперативного штаба по транспорту остается корректировка автобусных маршрутов в Новокузнецке с учетом пожеланий жителей, а также трудоустройство водителей, которых не хватает в штате автотранспортного предприятия. Сейчас для этих целей в город прибыл министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, который совместно с перевозчиком координирует работу по набору персонала.

О транспортной реформе в городе

Летом мэрия Новокузнецка выбрала перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям. Большую часть городских маршрутов теперь должна обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными предпринимателями, которые не хотели лишиться прибыльных маршрутов, а их водители отказались сотрудничать с новым пассажирским предприятием. В результате кадры пришлось набирать в других городах и регионах. На сегодня больше 65% работников "Питеравто" в Новокузнецке - это вахтовики из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Петрозаводска.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.