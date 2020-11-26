Депутаты Новосибирской области приняли бюджет региона на 2021 год в первом чтении

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Новосибирской области приняли в первом чтении региональный бюджет на 2021 год с приблизительным снижением доходов в 3%, расходы приняты на уровне бюджета 2020 года. Об этом в четверг на сессии заксобрания области сообщил председатель Андрей Шимкив.

"Единогласно законопроект в первом чтении принят", - сообщил Шимкив, отметив, что поправки ко второму чтению принимают до 4 декабря.

Как ранее сообщал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, доходы бюджета в 2021 году ожидаются на уровне 171,49 млрд рублей, расходы составят 180,67 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 9,18 млрд рублей. Закон о бюджете на 2020 год был принят с общим объемом доходов 176,15 млрд рублей, расходов - 181,74 млрд рублей. Позже Голубенко сообщал, что доходы бюджета по итогам 2020 года увеличились на 22,7 млрд рублей - до 202,8 млрд рублей, в том числе за счет уменьшения собственных средств на 2,6 млрд рублей и увеличения федеральных трансфертов на 20,3 млрд рублей.

Как отметил министр на сессии, собственные доходы региона в 2021 году увеличатся на 16,4 млрд рублей за счет изменений в федеральном и региональном налоговом законодательстве, а также конъюнктуры в отраслях экономики - увеличении объемов продажи алкоголя, налоговой отдачи от авиаперевозчиков.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев, характеризуя бюджет 2021 года, назвал его консервативным и пояснил журналистам, что в настоящее время в нем отражены не все параметры, в том числе федеральные межбюджетные трансферты. На конец 2020 года таких отчислений в бюджете региона насчитывается на 67 млрд рублей, в проект бюджета на 2021 год заложено только 37 млрд рублей.

"Между первым и вторым чтениями мы еще увидим дополнения федеральных трансферных субсидий, которые увеличат общие параметры. Основное направление бюджета по расходным статьям - это стопроцентное закрытые все социальных потребностей", - сказал Николаев.