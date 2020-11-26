В Омской области в первом чтении приняли бюджет на 2021 год с нулевым дефицитом

ОМСК, 26 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Омской области приняли в четверг в первом чтении бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с нулевым дефицитом. По сравнению с первоначальным бюджетом на 2020 год доходная часть увеличилась более чем на 6% до 96,3 млрд рублей, расходная часть - почти на 4%.

"Бюджет сбалансирован в условиях сегодняшний эпидемиологической обстановки, предусматривает выполнение органами власти всех социальных обязательство и поддержку бизнеса", - сказал председатель Заксобрания Владимир Варнавский. Проект бюджета был принят 30 голосами, четыре депутата проголосовали против, два воздержались.

По словам Варнавского, в принятом бюджете не все отрасли профинансированы в полной мере. "Мы закладываем практически по максимуму в этом году в здравоохранение, чтобы решать все вопросы, - пояснил он. - Что касается других отраслей, то в феврале нам предстоит детально рассмотреть дополнительные деньги и принять окончательную версию бюджета".

Как рассказал ТАСС министр финансов Омской области Вадим Чеченко, бюджет по доходам сформирован в объеме 96,3 млрд рублей - а это на 14 млрд рублей меньше, чем в уточненном бюджете текущего года. "Снижение по доходам связано прежде всего с тем, что на момент планирования бюджета федеральная поддержка была распределена не в полном объеме", - сказал Чеченко, подчеркнув, что при этом налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2021 год по сравнению с текущим годом выросли на 6,6% до 70,7 млрд рублей.

Министр отметил, что во втором чтении федерального бюджета региону распределили дополнительно на 2021 год 10,7 млрд рублей целевой поддержки, на эту сумму бюджет Омской области вырастет при внесении изменений в феврале. "Кроме того, по итогам исполнения бюджета 2020 года будут аккумулированы дополнительные собственные источники, которые также в феврале будут предложены к распределению, - добавил глава омского Минфина. - Так что мы планируем уже в феврале по объему расходов <…> выйти на уровень, сопоставимый с уровнем текущего года".

В целом же больше всего средств - 24,8 млрд рублей - в бюджете выделено на сферу образования. Следом идут здравоохранение (19,2 млрд), соцподдержка населения (13,9 млрд), развитие транспортной системы (11 млрд) и управление общественными финансами и имуществом (8,3 млрд рублей). На культуру и туризм будет выделено 3,4 млрд рублей, на сферу труда и занятости населения, а также развитие сельского хозяйства - по 2,4 млрд рублей.