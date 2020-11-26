Областные субсидии на выплату зарплат в Кузбассе помогли сохранить 7 тыс. рабочих мест

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Более 800 компаний из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики в Кузбассе в рамках адресной господдержки из областного бюджета получили субсидии на выплату заработных плат своим сотрудника в общей сумме более чем на 50 млн рублей. Это позволило сохранить почти 7 тыс. новых рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса Мария Мясникова.
"Организации Кузбасса из списка наиболее пострадавших отраслей могут получать в течение 3 месяцев субсидию из областного бюджета в размере 50% от размера МРОТ, это 7 884,5 рублей в месяц на одного работника плюс уплата страховых взносов. На сегодня 813 предприятий области смогли получить поддержку в сумме более 50 млн рублей. Конечно, 50 млн рублей не слишком значительна сумма, особенно если сравнивать с федеральной поддержкой. Вместе с тем, это помогло компенсировать затраты для выплаты заработной платы и сохранить рабочие места для почти 7 тысяч кузбассовцев", - сказала Мясникова.
Она напомнила, что данная мера поддержки региональная и действует с мая текущего года. Получателями субсидии могут стать предприятия в сфере общественного питания, туризма, торговли некоторыми непродовольственными товарами и других пострадавших от пандемии отраслей. Обязательным условием для получения господдержки является временная приостановка работы, соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства и отсутствие у компании долгов по налогам и сборам.
Бизнес в Кузбассе также может получить господдержку в виде субсидий на выплату зарплат, если принимает на временные и общественные работы для тех, кто обратился в службу занятости для трудоустройства или находится под риском увольнения. Судсидии предоставляются на выплату зарплат.
"Для таких работодателей из бюджета на каждого работника выплачивается субсидия на возмещение заработной платы в размере величины МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и уплату страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда. На текущий момент уже заключено 353 договора с работодателями для трудоустройства 2 377 кузбассовцев. В целом на эту меру поддержки в текущем году планируется направить более 118 млн. рублей", - добавила заместитель министра.