Областные субсидии на выплату зарплат в Кузбассе помогли сохранить 7 тыс. рабочих мест

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Более 800 компаний из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики в Кузбассе в рамках адресной господдержки из областного бюджета получили субсидии на выплату заработных плат своим сотрудника в общей сумме более чем на 50 млн рублей. Это позволило сохранить почти 7 тыс. новых рабочих мест, в том числе в малом и среднем бизнесе, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса Мария Мясникова.

"Организации Кузбасса из списка наиболее пострадавших отраслей могут получать в течение 3 месяцев субсидию из областного бюджета в размере 50% от размера МРОТ, это 7 884,5 рублей в месяц на одного работника плюс уплата страховых взносов. На сегодня 813 предприятий области смогли получить поддержку в сумме более 50 млн рублей. Конечно, 50 млн рублей не слишком значительна сумма, особенно если сравнивать с федеральной поддержкой. Вместе с тем, это помогло компенсировать затраты для выплаты заработной платы и сохранить рабочие места для почти 7 тысяч кузбассовцев", - сказала Мясникова.