Представитель Депардье опроверг данные о сворачивании бизнеса актера в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Юрист актера и предпринимателя Жерара Депардье Юрий Мосман опроверг информацию о том, что все компании актера в Новосибирске закрылись, и заверил ТАСС в сохранении планов по развитию бизнеса в Сибири.

Ранее в местных СМИ появились данные о том, что закрылись все три компании Депардье: "Вкус Франсе", "Кинокомпания Бабушка" и "Мосман ЛО". В августе Мосман пояснял ТАСС, что закрытие АО "Вкусы Франсе" объясняется организационно-правовой формой предприятия, которую команда Депардье считает неудобной, вместе с тем московская ООО "Вкус Франции" Депардье продолжает работать, и ее показатели значительно улучшились. Новосибирское ИП Депардье также не планируют ликвидировать.

"Эти две компании в Новосибирске, которые закрылись - это АО. Мы уже сообщали, что для нас это неудобный формат работы, а компания "Мосман ЛО" к Депардье отношения не имеет. Компания, которая работает по кино в Подмосковье, и ООО "Вкус Франции" продолжают работать, и ИП Депардье в Новосибирске продолжает работать", - сказал Мосман.

По его словам, все планы по развитию бизнеса у Депардье сохраняются, хотя пандемия сказалась на них.

В мае Депардье как индивидуальный предприниматель попал в перечень ИП на получение господдержки пострадавшему от пандемии бизнесу. Отмечалось, что из доступных мер поддержки Депардье мог бы воспользоваться налоговой отсрочкой, однако делать актер этого не стал.

В декабре 2018 года актер получил прописку в Новосибирске, где он планировал работать над культурными и деловыми проектами. С февраля 2013 года Депардье был прописан в Саранске, где 27 августа 2016 года открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра "Россия". Покинул Францию актер в 2012 году из-за решения правительства страны резко повысить налог для состоятельных граждан до 75%.