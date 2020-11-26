Новосибирские депутаты попросят кабмин РФ оказать соцподдержку родителям погибших военных

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области обратятся к правительству РФ с просьбой расширить перечень членов семьи погибших военнослужащих, которые могут претендовать на меры социальной поддержки, включив в него родителей военнослужащих. Об этом сообщил в четверг на сессии Заксобрания области председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости Игорь Гришунин.

По его словам, необходимость обращения вызвана тем, что в настоящее время родители не могут получить выплаты на ремонт жилья, так как в момент гибели военнослужащего не находились на его иждивении. В соответствии с федеральным законом о статусе военнослужащего, члены семьи погибшего имеют право на ремонт за счет мер господдержки раз в 10 лет, если в момент его гибели находились на иждивении у военнослужащего.

"Многие родители в момент гибели были трудоспособными. После выхода на пенсию они стали пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Выражая обеспокоенность сложившейся социальной несправедливостью, предлагаю обратиться к правительству РФ с просьбой о внесении изменений в федеральное законодательство в части расширения круга лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате ремонта индивидуальных жилых домов, включив в него родителей погибших военнослужащих", - сказал председатель комитета.

Депутаты Заксобрания поддержали предложение, приняли соответствующее постановление, которое в ближайшее время направят в правительство РФ. Также депутаты предложили расширить перечень видов жилых помещений, которые можно отремонтировать с помощью государственных выплат, включив в него двухквартирные дома, распространенные в сельской местности и в Новосибирске.