Хакер из Кемерова получил условный срок за атаки на сайты правительства Мордовии

ТАСС, 26 ноября. Безработный житель Кемерова признан виновным в хакерских атаках с помощью вредоносных программ на информационные ресурсы правительства Мордовии. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, сообщает в четверг пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

"Пресечена преступная деятельность 29-летнего жителя Кемерова, совершившего преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 273 УК РФ ("Использование вредоносных компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации") и ч. 1 ст. 274 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ"). Ленинским районным судом кемеровчанин признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы (условно)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, безработный и ранее судимый за кражу мужчина использовал вредоносные компьютерные программы, заведомо предназначенные для неправомерного воздействия на информационные ресурсы, в частности на сайты правительства Мордовии. Мужчина использовал один из популярных методов взлома логин-парольных данных.