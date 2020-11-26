Жителя Хакасии подозревают в поджоге, в результате которого погибла его падчерица

ТАСС, 26 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Хакасии, которого подозревают в том, что он поджег в доме диван, в результате чего погибла его шестилетняя падчерица. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар произошел в частном доме в деревне Толчея Боградского района Хакасии 25 ноября. В результате пожара погибла шестилетняя девочка.

"В результате проверочных мероприятий установлено, что к возникшему возгоранию в доме причастен 41-летний отчим погибшей девочки. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Мужчина проживал в доме с сожительницей и ее дочерью. По версии следствия, семейная пара несколько дней подряд употребляла алкоголь. Вечером 25 ноября мужчина, будучи в состоянии опьянения, из-за конфликта со своей сожительницей поджег диван в комнате, стоявший рядом с кроватью, на которой спала девочка. Когда огонь распространился по дому, мужчина вывел сожительницу на улицу, оставив ребенка в горящем помещении. Сейчас подозреваемый задержан и допрошен. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.