В Алтайском крае с 15 декабря запретили массовые праздничные мероприятия

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные праздничные мероприятия запрещены в Алтайском крае с 15 декабря по 15 января, такое решение приняли власти региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
"В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее развития региональный оперативный штаб выработал ряд решений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. <...> С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера", - сообщает в четверг пресс-служба правительства региона, добавив, что решения закреплены в подписанном 26 ноября указе губернатора.
Уточняется, что при проведении прочих массовых мероприятий на улице необходимо соблюдать масочный режим.
Запрет не распространяется на демонстрацию кинофильмов, основую деятельность театров, концертных залов, кроме концертных залов на предприятиях общественного питания.
По данным оперштаба края, за последние сутки зарегистрировано 224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 12 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала пандемии вирус выявлен у 25 225 человек, умерли 1 062 человека.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 60,4 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.