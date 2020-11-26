В Алтайском крае с 15 декабря запретили массовые праздничные мероприятия

БАРНАУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные праздничные мероприятия запрещены в Алтайском крае с 15 декабря по 15 января, такое решение приняли власти региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее развития региональный оперативный штаб выработал ряд решений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. <...> С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера", - сообщает в четверг пресс-служба правительства региона, добавив, что решения закреплены в подписанном 26 ноября указе губернатора.