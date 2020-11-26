Дело об убийстве семьи из трех человек в Красноярске рассмотрят присяжные

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Дело Ивана Ежова, обвиняемого в убийстве в Красноярске весной 2020 года семьи из трех человек, рассмотрят с участием присяжных заседателей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

Как сообщал ТАСС, тела трех человек с ножевыми ранениями были найдены в конце марта в квартире на улице Щорса. Погибла хозяйка квартиры, ее отец и девятилетняя дочь. Убийство вызвало большой общественный резонанс.

"Сегодня на первом предварительном заседании в закрытом режиме решался вопрос о мере пресечения обвиняемому. Суд принял решение продлить срок меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 мая 2021 года. Кроме того, Ежов выразил желание, чтобы его дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 24 декабря", - сообщили в суде.

Ежов обвиняется по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью") и части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших").

По данным оперативников, мужчина 1987 года рождения совершил убийство, будучи пьяным и на почве личных неприязненных отношений. В ходе работы на причастность к совершению данного преступления сотрудниками полиции были отработаны и проверены более 250 человек.