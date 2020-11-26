Открывшийся в Братске цех позволит произвести в декабре 600 тыс. упаковок "Фавипиравира"

В четверг в Братске открылось новое производство сырья для изготовления лекарств. В цехе, который запустила компания "Братскхимсинтез" (входит в ГК "Фармасинтез"), будет производиться сырье для препаратов против туберкулеза, гепатита, онкологических заболеваний и COVID-19.

ТАСС, 26 ноября. Открывшееся в Братске Иркутской области производство сырья для изготовления лекарств компании "Братскхимсинтез" (входит в ГК "Фармасинтез") позволит увеличить производство "Фавипиравира", применяемого для лечения коронавируса, в декабре на 100 тыс. упаковок и выпускать порядка 600 тыс. упаковок в год. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Минпромторга РФ в четверг.

"Мы ожидаем, что буквально до конца недели будет получено регистрационное удостоверение на "Фавипиравир" - это даст прирост на 100 тыс. упаковок к текущему объему производства в РФ, с учетом этого в декабре оно составит порядка 600 тыс. упаковок. В первом квартале 2021 года компания планирует из 1,5 тонн фармсубстанций "Фавипиравира" произвести около 250 тыс. упаковок готового препарата. В течение 2021 года готовы выпускать согласно производственным мощностям свыше 10 тонн фармсубстанций, что эквивалентно более 1 млн упаковок", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в 2021 году планируется производство субстанций для антибиотиков, использующихся при терапии коронавируса.

Группа компаний "Фармасинтез" работает на рынке лекарственных средств с 1997 года. Занимается разработкой и производством препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита. На заводах группы компаний, расположенных в Иркутске, Братске, Тюмени, Уссурийске, Санкт-Петербурге, выпускается свыше 170 наименований лекарств в виде капсул, таблеток, гранул и других форм. Объем производства - более 70 млн упаковок в год.

Входящее в группу компаний предприятие "Братскхимсинтез" производит 45 разновидностей активных фармацевтических субстанций, которые применяются при изготовлении препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ, гепатита, онкологических заболеваний. Производственную площадку в Братске "Фармасинтез" развивает с 2014 года, в нее вложено порядка 1,3 млрд рублей.