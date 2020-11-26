Возрождаемый в Туве курорт сможет принять первых отдыхающих к осени 2021 года

ТАСС, 26 ноября. Известный в Туве курорт "Чедер", восстановление которого началось несколько месяцев назад, сможет принять первых отдыхающих к осени 2021 года. Об этом сказал журналистам в четверг министр экономики республики Дайынчы Ондар.

Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, здесь проводилось лечение с помощью сероводородной грязи. Однако в 2013 году предприятие было признано банкротом. Сейчас в Туве не хватает санаторно-курортных комплексов. В начале октября 2020 года глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о начале восстановления курорта.

"Начали реконструкцию [зимнего корпуса]. По нашим планам, по расчетам инвестора - будет трехзвездочный отель <...>. По оценочным данным, первые отдыхающие появятся уже к осени следующего года", - сказал Ондар.

Ранее "Чедер" мог принять 80 отдыхающих, после реконструкции в одну смену он сможет принять более 400 человек. Дополнительно к реконструированному зданию планируется построить спальный и лечебный корпуса, аквапарк и другую инфраструктуру.

Как сообщал ТАСС, строительство новых объектов пройдет до 2024 года. Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер" входит в индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы до 2024 года.