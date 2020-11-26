Экс-гендиректор "Зимней вишни" не признал вину по делу о взятке

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор и совладелец сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Вячеслав Вишневский на первом судебном заседании по рассмотрению его уголовного дела о даче взятки главе регионального Госстройнадзора не признал вину по предъявленному обвинению. По его мнению, сумма в 7 млн рублей предназначалась за официальное оформление разрешительных документов на ввод торгово-развлекательного комплекса, сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Вадим Трифонов.

Центральный районный суд Кемерова в четверг начал рассмотрение по существу уголовного дела Вишневского. Изначально первое заседание должно было состояться 16 октября, но неоднократно переносилось из-за пандемии коронавируса.

"[Вишневский] не признал [вину]. Это [7 млн рублей] деньги, которые проходили безналичным платежом за услугу оформления всей разрешительной документации, оформление документов на торговый центр, с этой суммы были уплачены налоги. Мой подзащитный воспринимал все это так", - сказал Трифонов.

Он также отметил, что, по мнению защиты, денежные средства перечислялись официально на счет фирмы "ИСК "Ресурс" именно для выполнения данных работ. Свою экономическую незаинтересованность в даче взятке обвиняемый в суде объяснил тем, что в момент строительства ТРЦ "Зимняя вишня" в период с 2013 по 2014 год он еще не владел долей в бизнесе. Однако обвинение полагает, что договор на проектирование был подделан, а перечисленные деньги были обналичены.

"Он [Вишневский] был генеральный директором на момент заключения договора, долю он выкупил при увольнении в начале 2016 года, но она была очень небольшая", - добавил адвокат.

Дело "Зимней вишни"

Уголовное дело в отношении Вишневского было передано в суд в конце сентября текущего года. Первое заседание по делу состоялось 6 октября и прошло в закрытом режиме, на нем суд принял решение оставить обвиняемого в СИЗО на время судебных разбирательств до 28 марта 2021 года. Вишневского обвиняют в даче 7 млн рублей взятки на тот момент действующему начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но их не было.

Помимо Вишневского и Комковой, по делу проходят ее сын Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Замглавы инспекции строительного надзора Светлана Шенгерей составила акт обследования, который содержал недостоверную информацию о выполненных работах. Комкова проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности. После пожара в "Зимней вишне" Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове, свою вину он не признает.

В суде продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении Комковой и ее сына, Чередниченко, Шенгерей, бывшего начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемерову ГУ МЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, пожарного Андрея Бурсина, гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина, сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгия Соболева, гендиректора комбината Юлии Богдановой.