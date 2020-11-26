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В Красноярске автобус врезался в столб

Пострадали четыре человека

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Водитель и три пассажира пострадали в ДТП с участием автобуса в Красноярске. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.

"По предварительным данным, пострадали водитель и трое пассажиров. Ведется проверка", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на Октябрьском мосту через Енисей. В автобусе ЛИАЗ находилось 15 человек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу, который ехал по выделенной полосе. В результате автобус врезался в столб.

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РоссияКрасноярский край
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