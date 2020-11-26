ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Бюджет Иркутска на 2021 год принят с максимально допустимым дефицитом в 10% от собственных доходов, или 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Бюджет Иркутска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят сегодня на очередном заседании городской думы. <…> Доходная часть бюджета в 2021 году прогнозируется в объеме 18,4 млрд рублей. <…> Расходная часть бюджета на 2021 год сформирована в объеме 19,5 млрд рублей, а в плановом периоде - соответствует объему доходов бюджета. Бюджет сформирован исходя из максимально возможного дефицита в 10% от собственных доходов", - говорится в сообщении.

На поступлении доходов в бюджет негативно отразились в первую очередь пандемия и ухудшение экономической ситуации. Несмотря на это, бюджет 2021 года остается социально ориентированным, на соцсферу заложено более 50% расходов. Сохранены все меры социальной поддержки граждан, предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, ремонт и строительство соцобъектов.

Бюджет Иркутска на 2020 год принимался с доходами и расходами в размере 18,9 млрд рублей.

В начале ноября также с максимально возможным дефицитом в 10% от собственных доходов, или 13,9 млрд рублей, был принят в первом чтении бюджет Иркутской области на следующий год. Доходы на 2021 год утверждены в сумме 166,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 167,1 млрд и 175,8 млрд соответственно, расходы на 2021 год - 180,7 млрд рублей, на 2022-2023 годы - 175,5 млрд и 173 млрд рублей соответственно. Почти 67% расходов в бюджете 2021 года предусмотрено на социальную сферу.