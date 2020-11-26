Приангарье в 2021 году направит 3,3 млрд рублей госсредств на восстановление после паводка

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Иркутская область в 2021 году планирует выделить на восстановление пострадавших от прошлогоднего паводка районов 3,3 млрд рублей из средств, направленных на поддержку региона из федерального бюджета. Кроме того, 2,6 млрд рублей будет направлено на строительство, реконструкцию очистных сооружений и берегоукрепление на Байкале, 1,5 млрд - на лесную сферу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба депутата Государственной думы от Иркутской области Михаила Щапова, комментируя принятие бюджета РФ в третьем чтении.

Всего в 2021 году регион получит из бюджета РФ 49,4 млрд рублей. По итогам совместной работы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Иркутской области, правительства региона и правительства РФ увеличены трансферты для Приангарья по значимым статьям расходов не только по сравнению с распределениями первого чтения, но и по сравнению с показателями, запланированными годом ранее.

"На очистные сооружения для Байкала и укрепление его берегов вместо ранее предусмотренных 1,9 млрд рублей будет выделено 2,6 млрд рублей <…> На восстановление жилья и инфраструктуры поврежденной или утраченной в результате наводнения 2019 года Иркутская область получит из федерального бюджета 3,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поддержка лесной отрасли составит 1,5 млрд рублей. В частности, в два раза - до 235,5 млн рублей - увеличены расходы на лесопожарную технику, с 21 млн до 33,4 млн - субвенция на лесохозяйственную технику. Однако, по словам Щапова, расходы на лесную отрасль Иркутской области все равно не соответствуют фактическим потребностям региона, которые оцениваются в 8 млрд рублей.

659 млн рублей вместо ранее запланированных 166 млн рублей будет направлено на комплексное развитие сельских территорий. В 1,3 раза - до 60,7 млн - увеличены расходы на поддержку фермеров и сельской кооперации. Увеличено финансирование таких направлений, как поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие материально-технической базы домов культуры в малонаселенных пунктах, региональные социальные доплаты к пенсиям, горячее питание школьников и других.

Однако по ряду направлений финансирование для региона было сокращено. Более чем на 100 млн рублей урезано финансирование программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали - в бюджете на 2021 год предусмотрено всего 26,8 млн рублей. Вдвое - до 273 млн рублей - сокращены расходы на внедрение цифровой образовательной среды.