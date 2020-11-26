Иркутские власти рассматривают возможность создания лесопитомников в Усолье-Сибирском

САРОВ /Нижегородская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Иркутской области, на территорию которой ранее приходилось до 80% незаконных рубок леса, рассматривают возможность создания питомников для лесовосстановления в Усолье-Сибирском, где сейчас находится очаг химического загрязнения.

Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, где обсуждается ход работ по ликвидации накопленного вреда.

"Мы прорабатываем вопросы социально-экономического развития, в том числе строительства социально значимых объектов и газификации районов. Мы видим перспективы создания новых производств и рабочих мест. В приоритете - лесовосстановление, создание лесопитомников", - сказал Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что ремонт водопроводных сетей начнется в Усолье-Сибирском в 2021 году.

"Проведенный анализ инженерных сетей и коммуникаций показал приоритетность задач, которые позволят исключить риски аварий на территории города. Износ сетей составляет от 75% до 90%. В числе первоочередных задач - ремонт водовода, это произойдет весной 2021 года. После актуализации городской схемы водоснабжения и водоотведения планируется модернизировать всю систему водоснабжения и канализации всего города", - сказал Кобзев.