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Превышение содержания меди и железа выявили в двух реках Красноярского края

Отмечается, что это может быть связано с деятельностью золотодобытчиков

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Повышенное содержание меди и железа выявлено в реке Мана и ее притоке Мина в Красноярском крае. Превышение ПДК может быть связано с деятельностью золотодобытчиков, сообщила ТАСС заместитель министра экологии и рационального природопользования региона Юлия Гуменюк.

"В Мане превышения по железу в 4,1 раза, меди - в 10 раз. В Мине превышения железо от 1,03 до 1,39, меди от 2,9 до 4,2", - сказала Гуменюк. "С учетом скорости течения рек предполагаем, что это все-таки ООО "Среднеманское", - добавила заместитель министра, отметив, что после проведения проверки ведомство планирует обратится в суд о прекращении лицензии предприятия.

Ранее прокуратура региона сообщала, что проверит золотодобывающую компанию "Среднеманское" из-за жалоб жителей Партизанского района на загрязнение реки Мина. Также на загрязнение реки Мана жаловались жители поселка Нарва в Манском районе края.

Река Мина - приток реки Мана, которая в свою очередь впадает в Енисей.

Согласно базе данных системы СПАРК, ООО "Среднеманское" зарегистрировано в Кемеровской области и занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.

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