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Пандемия COVID-19

В Красноярске прокуратура добилась положенных медикам выплат за работу с больными COVID-19

Общая сумма денежных средств составила 21,7 млн рублей

ТАСС, 27 ноября. Красноярская транспортная прокуратура внесла представление министру здравоохранения Красноярского края из-за задержки выплат 108 медикам частной клинической больницы "РЖД-Медицина" в Красноярске, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, в сумме 21,7 млн рублей. Нарушения устранены, сообщила прокуратура.

"Красноярская транспортная прокуратура добилась перечисления учреждению здравоохранения 21,7 млн рублей для выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, заболевшим COVID-19, <...> выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в неисполнении обязательств по предоставлению частному учреждению здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Красноярск" субсидий <...> в размере 21,7 млн рублей для осуществления названных выплат 108 медицинским работникам больницы", - говорится в сообщении.

Проверка установила, что министерство не перечислило деньги из бюджета своевременно, министру здравоохранения Красноярского края было внесено представление, медицинскому учреждению средства перечислили.

С начала пандемии в Красноярском крае зарегистрировано более 34,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 27 тыс. человек выздоровели, более 1 тыс. умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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