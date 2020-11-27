В Новосибирске без отопления и горячей воды остались 104 здания

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) устраняет дефект на магистральной теплотрассе на улице Сибревкома в Центральном округе Новосибирска. Отключены от теплоснабжения 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания, сообщила в пятницу пресс-служба СГК.

"В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания", - говорится в сообщении.

По информации компании, работы завершат этим вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Новосибирске ожидается погода без существенных осадков, ветер переменный, 2-7 м/с. Температура воздуха составит 11-13 градусов ниже нуля.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.