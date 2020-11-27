Бальнеологический комплекс для инвалидов открылся в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Бальнеологический комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья, специализирующийся на проведении лечебных водных процедур, открылся в Новосибирске на базе центра социальной реабилитации. Об этом сообщила в пятницу в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Лада Шалыгина.

"На базе реабилитационного центра "Надежда" в Новосибирске, в Дзержинском районе, в рамках программы реабилитации был открыт бальнеологический комплекс, основной задачей этого комплекса является реабилитация и восстановление функций верхних и нижних конечностей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Это определенные технологии водолечения для нижних конечностей и для поддержания восстановления тонуса всего организма", - сказала Шалыгина.

Как сообщали ранее в министерстве труда и социального развития региона, в центре установлены две гидромассажные ванны. Процедуры полезны людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными и неврологическими заболеваниями. Комплекс создан по пилотной региональной программе формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

После старта пилотной программы в 2020 году в центре "Надежда" также провели ремонт, обновили физиотерапевтическое оборудование, зал ЛФК, спортивные тренажеры. Для детей от 7 до 14 лет закупили мультимедийное оборудование, позволяющее восстанавливать моторику с использованием технологии виртуальной реальности. Специалисты оборудовали сенсорную комнату для психологической разгрузки, приобрели интерактивный логопедический стол, который помогает в коррекции речевых нарушений у детей. В 2020 году центру на формирование системы реабилитации выделили порядка 3,7 млн рублей.

О программе

Пилотная программа "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" стартовала в Новосибирской области в 2020 году и рассчитана на три года. Она направлена в том числе на улучшение материально-технической базы организаций, которые занимаются реабилитацией инвалидов, обучение специалистов новым технологиям и методикам оказания услуг людям с инвалидностью, создание доступной среды в информационном поле.

Общий объем финансирования составляет 75 млн рублей, из которых 60 млн выделит федеральный бюджет, 15 млн - областной. На 2020 год из федерального бюджета выделено порядка 19,5 млн рублей.