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В Красноярске на трое суток ввели режим "черного неба"

С начала ноября его вводят второй раз
Красноярск Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Красноярск
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди горожан как режим "черного неба", ввели в Красноярске на трое суток, сообщило в пятницу Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ введен в Красноярске в седьмой раз с начала 2020 года и второй раз в текущем месяце. В последний раз он действовал 16-18 ноября.

"С 14 (10:00 мск) часов 27 ноября 2020 г. до 14 (10:00 мск) часов 30 ноября 2020 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, пока состояние воздуха не ухудшилось.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

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