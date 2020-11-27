ФАС приостановила конкурс по установке в Новосибирске сети "умных остановок"

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по (УФАС) Новосибирской области приостановило конкурс по заключению концессионного соглашения на установку сети "умных остановок" в Новосибирске из-за жалобы одной из компаний-участниц конкурса, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Мэрия Новосибирска в октябре объявила конкурс на выбор концессионера для установки "умных" остановок, которые должны появиться в городе к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска, открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения предусматривает размещение на остановках общественного транспорта 250 модулей.

"УФАС приостановил конкурс на "умные" остановки. Одна из крупных всероссийских компаний, возможно, один из участников концессионного соглашения, он определяется на конкурсе, решил минимизировать свои риски и оспорить некоторые наши требования, считая их достаточно жесткими", - сообщил Люлько.

На сайте УФАС сообщается, что жалобу на действия департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города подал макрорегиональный филиал "Сибирь" ПАО "Ростелеком". Причины подачи жалобы, по словам главы департамента, связаны с необоснованными условиями страхования "умных остановок", стоимость каждой из которых составляет около 2 млн рублей. Он добавил, что рассмотрение жалобы состоится 1 декабря. Если УФАС посчитает ее обоснованной, то конкурс будет прекращен, и департамент будет заново готовить документацию для объявления нового конкурса.

Согласно проекту, в Новосибирске появятся 250 "умных остановок", 156 из которых будут оснащены так называемым теплым блоком, в котором разместятся объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки будут обеспечены бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, а также мультиинформационным блоком, представляющим из себя интерактивный экран с голосовым управлением, который может выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.