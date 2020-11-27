Омские власти обратились в надзорные органы по поводу предполагаемой аварии на ТГК-11

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области обратились в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить информацию об аварии на ТЭЦ-5 компании ТГК-11, которая могла привести к загрязнению атмосферы в Омске. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции губернатор Омской области Александр Бурков.

В воскресенье и в понедельник посты мониторинга зафиксировали в атмосфере Омска повышенное содержание четырех загрязняющих веществ, включая мелкодисперсные частицы. Местные активисты в соцсетях опубликовали фотографии, на которых из труб ТЭЦ-5 ТГК-11 валит черный дым. В понедельник омское Минприроды сообщило, что на ТЭЦ-5 произошли технологические нарушения, но пресс-служба компании позднее опровергла эту информацию.

"Что касается работы предприятия ТГК-11. <…> Cегодня для контроля такого предприятия есть федеральный Росприроднадзор. <...> Мы отреагировали [на факт загрязнения атмосферы], сделали обращение и в прокуратуру, и в Росприроднадзор на те факты, как мы считаем, аварийной ситуации, которая была на ТГК. <…> Я думаю, что принятие решений не за горами", - сказал Бурков

Он добавил, что компания отказалась подписывать соглашение об экологическом взаимодействии с омским Минприроды. Такое соглашение дало бы возможность специалистам министерствам контролировать экологическую ситуацию на предприятии без необходимости обращаться в надзорные органы.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.